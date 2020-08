Space Jam 2, LeBron James svela le prime anticipazioni: il Prescelto sui social… in maglia ‘Tune Squad’ [VIDEO] (Di martedì 18 agosto 2020) prime anticipazioni per quanto riguarda Space Jam 2, attesissimo film che vedrà protagonista LeBron James nei panni del super campione pronto ad aiutare il Tune Squad come accaduto a Michael Jordan nella prima uscita datata 1996. Il Prescelto ha pubblicato sul proprio account Twitter “Uninterrupted” un VIDEO in cui è pronto a scendere in campo con la divisa dei “Tune Squad“, con il n°6 sui pantaloncini. Immagini che hanno subito acceso la curiosità dei fan, immediatamente lanciatisi in paragoni tra il look di Jordan e quello di LeBron James. Il film uscirà nell’estate del 2021, ma la febbre è già altissima… Sneak peek 👀 ... Leggi su sportfair

Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, le prime immagini di LeBron in maglia 'Tune Squad' per il nuovo 'Space Jam'. VIDEO - badtasteit : #SpaceJam A New Legacy, una nuova occhiata a #LeBronJames con la divisa della Toon Squad - MangaForevernet : ? Space Jam 2: LeBron James mostra la nuova divisa ? ? - luminousphil : da un lato la me di 5 anni è davvero euforica per il sequel di space jam dall’altro ho problemi di fiducia e ho pau… - DamianoBaccetti : CURIOSITÀ su Space Jam Nella scena in cui viene presentato il parco dei divertimenti dal quale i Nerdlucks provengo… -