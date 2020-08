Sharon Stone stravolta per la sorella, video-appello sul Covid: è colpa... (Di martedì 18 agosto 2020) "Mia sorella positiva al Covid. È colpa di chi non indossa la mascherina". Lo rivela Sharon Stone in un video su Instagram. L'attrice sex symbol di Hollywood, senza un filo di trucco e senza un filtro, ma con il volto stravolto dalla preoccupazione, denuncia su Instagram tutto il dolore per la sorella Kelly: "Come molti già sapranno, mia sorella si trova in ospedale, in una stanza del reparto Covid e sta lottando per la sua vita. Anche mio cognato si è ammalato di Covid e sta lottando per la sua vita". Poi prosegue: "Senza sintomi evidenti non ci si può sottoporre al test per il Covid-19 e i risultati arrivano dopo cinque giorni. Anche le persone con cui ... Leggi su iltempo

repubblica : Sharon Stone: 'Indossate la mascherina: mia sorella è malata per colpa vostra' - Adnkronos : #Covid, Sharon Stone: 'Mia sorella grave per colpa vostra, indossate la mascherina' - Open_gol : «Lei non ha un sistema immunitario. L’unico posto in cui andava era la farmacia. Riuscireste a stare in questa stan… - Ale79Friul : RT @vaniacavi: c'è IL CLIMATE CHANGE LA COLPA E' NOSTRA c'è LA SORELLA DI SHARON STONE CON IL COVID LA COLPA E' NOSTRA amen - TOSADORIDANIELA : RT @Adnkronos: #Covid, Sharon Stone: 'Mia sorella grave per colpa vostra, indossate la mascherina' -