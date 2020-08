Sepe secondo di Ospina? L’agente del portiere fa sentire la sua voce (Di martedì 18 agosto 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente di Luigi Sepe per parlare del suo futuro. Mario Giuffredi, fresco dei rinnovi di Mario … L'articolo Sepe secondo di Ospina? L’agente del portiere fa sentire la sua voce proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

nonnoenry56 : @julien170905 E secondo te, Sepe verrebbe a Napoli a fare il 3 portiere, secondo me scrivete solo cazzate, ma vi r… - julien170905 : Ma secondo voi Sepe, a costo 0 dalla primavera del Napoli ma è molto più scarso di Ospina e Meret costati più di 30… - ILTOROSIAMONOI : ?? Per Sepe il Parma fissa il prezzo Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano La Stampa, Salvatore S… - sscalcionapoli1 : Non solo Sepe, per il ruolo di secondo può riprendere quota Sirigu: novità la prossima settimana #calciomercato - zazoomblog : Non solo Sepe per il ruolo di secondo può riprendere quota Sirigu: novità la prossima settimana - #ruolo #secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sepe secondo Parma alla ricerca di un portiere. Sepe è un tesoretto da cedere TUTTO mercato WEB IL MATTINO - Napoli, se Meret parte, oltre a Sepe, riprende quota la pista Sirigu

Discorso aperto, in casa Napoli, sui portieri. Gattuso ha chiesto la conferma sia di Meret che di Ospina, ma non è un mistero che il primo vorrebbe giocare con più continuità, anche per un posto agli ...

Non solo Sepe, per il ruolo di secondo può riprendere quota Sirigu: novità la prossima settimana

Non c'è soltanto Luigi Sepe nel mirino come secondo portiere nel caso di partenza in prestito di Alex Meret. Secondo Il Mattino, una pista che potrebbe riprendere quota è quella che porta a Salvatore ...

Discorso aperto, in casa Napoli, sui portieri. Gattuso ha chiesto la conferma sia di Meret che di Ospina, ma non è un mistero che il primo vorrebbe giocare con più continuità, anche per un posto agli ...Non c'è soltanto Luigi Sepe nel mirino come secondo portiere nel caso di partenza in prestito di Alex Meret. Secondo Il Mattino, una pista che potrebbe riprendere quota è quella che porta a Salvatore ...