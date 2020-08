Scossa di terremoto magnitudo 6.6 nelle Filippine, epicentro in mare [DATI e MAPPE] (Di martedì 18 agosto 2020) Una Scossa di terremoto magnitudo 6.6 è stata registrata alle 00:03 UTC nel centro delle Filippine. Secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS l’epicentro è stato individuato a 13 km est da San Pedro, davanti alle coste dell’isola di Masbatead, una profondità di circa 10 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Non è stata emessa l’allerta tsunami.L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.6 nelle Filippine, epicentro in mare DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

