Riforma delle pensioni, Quota 41 convince i sindacati. La Catalfo convoca i tavoli. Proroga in arrivo per Ape sociale e Opzione donna (Di martedì 18 agosto 2020) Quota 41 alla fine convince pure i sindacati. Cgil, Cisl e Uil hanno dato l’ok alla misura, puntando comunque alla Riforma dell’intero sistema previdenziale, garantendo la flessibilità e utilizzando i risparmi di Quota 100 sinora ottenuti dal Governo. E gli stessi sindacati hanno già fissato con la ministra del lavoro Nunzia Catalfo due incontri, per l’8 e il 16 settembre. Subito dopo le ferie e senza perdere del tempo prezioso. Il primo tavolo servirà a definire il pacchetto di misure da inserire nella legge di bilancio, tra cui il prolungamento dell’Ape sociale e la Proroga di Opzione donna. Secondo Cgil, Cisl e Uil occorre poi individuare uno strumento ... Leggi su lanotiziagiornale

