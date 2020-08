Quei figli mandati in vacanza nei paesi dei tanti contagi (Di martedì 18 agosto 2020) Scusate, ma perché si crea un'App per ridurre i contagi da Covid e se ne impedisce il funzionamento? Sì, 'Immuni', ha armi spuntate non soltanto perché non è scaricabile da tutti gli smartphone, o per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LKlimex : @marco_gervasoni Capisco che anche i giornalisti abbiano una famiglia da sfamare... Io però non riuscirei a mettere… - malinca73 : RT @LaGazzettaWeb: Quei figli mandati in vacanza nei paesi dei tanti contagi - LaGazzettaWeb : Quei figli mandati in vacanza nei paesi dei tanti contagi - jungle1970 : @DaitarnTR3 @04Carmen20 Oppure, quei padri minchioni che portano il boccaccio per pescare cefalotti piccoli appena… - giocol123 : @NicolaPorro Aggiungerei che, strada facendo, molti 68ini hanno avuto anche un ruolo decisionale nella società. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Quei figli Quei figli mandati in vacanza nei paesi dei tanti contagi La Gazzetta del Mezzogiorno Donna scomparsa a Crema, sequestrata la casa per i rilievi della Scientifica: la procura ascolta parenti e amici

Figlio che quella mattina aveva accompagnato a Milano da alcuni amici. Beccalli avrebbe dovuto poi raggiungere il figlio e gli altri in provincia di Bergamo per il pranzo di Ferragosto ...

Viviana Parisi e la pista che spero decada per prima

Ogni estate ha il suo “giallo”. Quello di quest’anno riguarda Viviana Parisi, una Dj di poco più di quarant’anni e il figlio Gioele di 4 anni. Sono scomparsi da giorni e, sempre da giorni, è stato ...

Figlio che quella mattina aveva accompagnato a Milano da alcuni amici. Beccalli avrebbe dovuto poi raggiungere il figlio e gli altri in provincia di Bergamo per il pranzo di Ferragosto ...Ogni estate ha il suo “giallo”. Quello di quest’anno riguarda Viviana Parisi, una Dj di poco più di quarant’anni e il figlio Gioele di 4 anni. Sono scomparsi da giorni e, sempre da giorni, è stato ...