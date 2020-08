Prezzo oro: torna sopra i 2000 dollari l’oncia (Di martedì 18 agosto 2020) Il bene rifugio per eccellenza, che è tornato alla quota psicologica dei 2.000 dollari l'oncia, con un aumento del 2,3% rispetto a ieri. Importante anche il rialzo di altri metalli, come l'argento (+4%) e il ferro (+3,1%) Leggi su firenzepost

FirenzePost : Prezzo oro: torna sopra i 2000 dollari l’oncia - doveinvestire1 : La corsa dell'#oro sembra proprio non volersi arrestare. Secondo gli analisti, il selloff della scorsa settimana no… - lrrilevante : @CanettiQueen Perché ti giuro per quel prezzo dovrebbero essere rivestiti con una foglia d’oro alimentare. Ma ho be… - Silvana21340299 : @livornosilega @Federica989111 @matteosalvinimi @FratellidItalia Il PD invece ti serve la merda a prezzo d'oro : e chi ci va? - Luke31669922 : RT @ITCointelegraph: Berkshire Hathaway ha investito nella società di estrazione dell'oro Barrick Gold: secondo Max Keiser, questa notizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzo oro Ecco perché il prezzo dell’oro è crollato in settimana InvestireOggi.it Prezzo oro: torna sopra i 2000 dollari l’oncia

NEW YORK – Il ritorno delle tensioni tra Stati Uniti e Cina insieme alle incertezze per le economie che derivano dalla pandemia Covid stanno spingendo sui mercati telematici il prezzo dell’oro, bene ...

Corre il bene rifugio, oro torna sopra quota 2mila dollari

(Teleborsa) - Il ritorno delle tensioni tra Stati Uniti e Cina insieme alle incertezze per le economie che derivano dalla pandemia Covid stanno spingendo sui mercati telematici il prezzo dell'oro, ...

NEW YORK – Il ritorno delle tensioni tra Stati Uniti e Cina insieme alle incertezze per le economie che derivano dalla pandemia Covid stanno spingendo sui mercati telematici il prezzo dell’oro, bene ...(Teleborsa) - Il ritorno delle tensioni tra Stati Uniti e Cina insieme alle incertezze per le economie che derivano dalla pandemia Covid stanno spingendo sui mercati telematici il prezzo dell'oro, ...