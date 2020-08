Ostia, barricato in casa minaccia per ore di farsi esplodere: bloccato dalle forze speciali (Di martedì 18 agosto 2020) Paura a Ostia per quasi 12 ore: poi un blitz delle forze speciali mette fine all'incubo. Dopo oltre 12 ore di trattative, i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento dell'uomo che voleva ... Leggi su leggo

virginiaraggi : Grazie alle forze dell’ordine per intervento in una casa popolare di Ostia, dove un uomo si è barricato tutto il gi… - MediasetTgcom24 : Ostia, barricato in casa minaccia di farsi esplodere: evacuato palazzo #ostia - GianniSea : RT @virginiaraggi: Grazie alle forze dell’ordine per intervento in una casa popolare di Ostia, dove un uomo si è barricato tutto il giorno… - Grand_Battery : RT @virginiaraggi: Grazie alle forze dell’ordine per intervento in una casa popolare di Ostia, dove un uomo si è barricato tutto il giorno… - ADeborahF : RT @virginiaraggi: Grazie alle forze dell’ordine per intervento in una casa popolare di Ostia, dove un uomo si è barricato tutto il giorno… -