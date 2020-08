Omicidio Hariri, condannato uno dei quattro imputati (tutti latitanti): “Nessuna prova del coinvolgimento di Hezbollah” (Di martedì 18 agosto 2020) Salim Ayash è l’unico responsabile dell’Omicidio dell’ex primo ministro libanese, Rafiq Hariri. Non ci sono prove, invece, del coinvolgimento di Hezbollah, partito di cui faceva parte, nell’organizzazione dell’attentato. Lo ha stabilito il Tribunale speciale per il Libano dell’Onu che ha di conseguenza scagionato gli altri tre imputati, anche loro latitanti come Ayash, e il Partito di Dio, accusato di aver organizzato l’agguato che il 14 febbraio 2005 è costato la vita ad Hariri e ad altre 22 persone. “Non ci sono prove del coinvolgimento di Hezbollah nell’assassinio”, hanno scritto i giudici della Corte con sede a Leidschendam, nei Paesi Bassi. Secondo il Tribunale non ci sono prove sufficienti ... Leggi su ilfattoquotidiano

