Obbligo di indossare le mascherine all’aperto è in vigore solo dalle 18 alle 6 (Di martedì 18 agosto 2020) Obbligo. L’ordinanza emanata dal ministero della Salute prevede l’Obbligo di indossare le mascherine all’aperto, dove non sia possibile rispettare le regole sul distanziamento, solamente tra le 18 e le 6 del mattino. Una decisione che, al di là dell’ironia, si basa su alcune considerazioni riguardanti le abitudini dei più giovani, la stagionalità e in generale ha l’obiettivo di evitare i contagi causati dalla movida. mascherine obbligatorie all’aperto. Ma solo la sera. E soltanto nei luoghi in cui esiste un reale rischio di assembramenti. L’ordinanza del ministero della Salute prevede l’Obbligo di indossare le mascherine dalle 18 nelle ... Leggi su limemagazine.eu

Rinaldi_euro : Nell’essesima ordinanza vi è obbligo di indossare la mascherina all’aperto dalle 18.00 alle 06.00! Non è che Speran… - DarioNardella : Il Governo ha deciso: chiusura di tutte le discoteche e obbligo di indossare la mascherina (dalle 18 alle 6) nei lu… - RegioneER : DISCOTECHE, nuova ORDINANZA: capienza ridotta del 50% e obbligo mascherina SEMPRE. Dalle ore 13 del 15 agosto. Chiu… - claudiocolosio : Odio il tifo politico. Quello di chi in questi giorni critica l'obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6… - JackMappine : @rosapili5 @RepubblicaTv La regola per viaggiare sui treni in questo momento è chiara: obbligo di indossare la… -