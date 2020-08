Nuoto, Assoluti Open: trionfano Gregorio Paltrinieri e Arianna Bridi (Di martedì 18 agosto 2020) A Piombino si stanno disputando i campionati Assoluti Open che, quest’oggi, hanno visto protagonisti Gregorio Paltrinieri e Arianna Bridi, vincitori della 10 chilometri nelle rispettive categorie. Dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Arianna Bridi riesce a riscattarsi con un grande successo, nuotando in 2h02’12”0 e piazzandosi davanti a Giulia Gabbrielleschi alla vicecampionessa olimpica Rachele Bruni. Bridi è andata in testa sin dalle prime battute, per poi lanciare l’accelerazione decisiva a un paio chilometri dalla fine per un arrivo in scioltezza e praticamente in solitaria. La ragazza, al termine della competizione, ha commentato la sua vittoria: “Gara impegnativa, dopo ... Leggi su sportface

