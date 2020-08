Muore bimbo di un anno, sconvolto il medico che ha visto i lividi del piccolo (Di martedì 18 agosto 2020) Il piccolo era giunto in ospedale in condizioni ormai disperate, con diversi lividi sul corpo. La polizia ha fermato un uomo: il convivente della madre. La madre del bimbo di 21 mesi, aveva chiamato l’ambulanza del 118 ed il bimbo era stato portato in ospedale a Modica da Rosolini, in provincia di Siracusa, da una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convivente della madre - infoitinterno : Muore bimbo, lividi sul corpo. Fermato un uomo - infoitinterno : Bimbo di un anno con lividi arriva all'ospedale e muore, fermato il convivente della madre - infoitinterno : Modica, muore bimbo di un anno. Fermato il convivente della madre - infoitinterno : Cronaca Siracusa – Muore un bimbo di poco meno di 2 anni: fermato il convivente della madre -