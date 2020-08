Matrimonio annullato per Covid: ma in aeroporto lui fa qualcosa di incredibile (Di martedì 18 agosto 2020) All’aeroporto di Bologna è trionfato l’amore. Le ordinanze date dal Covid hanno costretto il rinvio di molti matrimoni, tra questi vi era quello tra Ramy e Meriem. I giovani avrebbero dovuto celebrare il loro Matrimonio il 13 agosto ma a causa del Covid la cerimonia è saltata. Matrimonio in aeroporto I due hanno deciso però di festeggiare ugualmente quella che doveva essere la loro giornata speciale. Ramy ha aspettato la sua dolce metà fuori dagli arrivi dell’aeroporto di Bologna. L’uomo in mano aveva un mazzo di fiori dà dare in dono alla fidanzata. Vestito con abiti da cerimonia ha aspettato l’arrivo dell’adorabile sposa. La donna, scesa dall’aereo, era pronta per pronunciare il suo ... Leggi su velvetgossip

christianrocca : RT @europea_lk: Come il #COVID__19 ha messo in crisi la ricca industria dei matrimoni in #Kosovo. @BalcaniCaucaso - Linkiesta : RT @europea_lk: Come il #COVID__19 ha messo in crisi la ricca industria dei matrimoni in #Kosovo. @BalcaniCaucaso - LukaZanoni : RT @europea_lk: Come il #COVID__19 ha messo in crisi la ricca industria dei matrimoni in #Kosovo. @BalcaniCaucaso - europea_lk : Come il #COVID__19 ha messo in crisi la ricca industria dei matrimoni in #Kosovo. @BalcaniCaucaso - d0minius : Come il coronavirus ha messo in crisi la ricca industria dei matrimoni in Kosovo -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio annullato Come il coronavirus ha messo in crisi la ricca industria dei matrimoni in Kosovo Linkiesta.it Matrimonio annullato per Covid: ma in aeroporto lui fa qualcosa di incredibile

I giovani avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio il 13 agosto ma a causa del Covid la cerimonia è saltata. I due hanno deciso però di festeggiare ugualmente quella che doveva essere la ...

Romiti e la Fiat – Un matrimonio lungo 25 anni

Un quarto di secolo: tanto è durato il matrimonio tra Cesare Romiti e la Fiat ... trova laccordo con i sindacati confederati, annulla i licenziamenti e conferma la cassa a zero ore per 22 mila ...

I giovani avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio il 13 agosto ma a causa del Covid la cerimonia è saltata. I due hanno deciso però di festeggiare ugualmente quella che doveva essere la ...Un quarto di secolo: tanto è durato il matrimonio tra Cesare Romiti e la Fiat ... trova laccordo con i sindacati confederati, annulla i licenziamenti e conferma la cassa a zero ore per 22 mila ...