Mara Venier , vacanze d’amore con Nicola Carraro | Tutto in pubblico a Forte dei Marmi (Di martedì 18 agosto 2020) Mara Venier sarà indubbiamente tra le indiscusse protagoniste della nuova stagione televisiva di Rai Uno: infatti a settembre ritornerà saldamente al timone della sua Domenica In. E intanto si gode un meritato momento di relax pieno d’amore a Forte Dei Marmi, con l’adorato marito Nicola Carraro. Photo by – Google Un anno trionfale per Mara … L'articolo Mara Venier , vacanze d’amore con Nicola Carraro Tutto in pubblico a Forte dei Marmi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Esibizionisti e repressi rompono i cog. Mara Venier uno sfogo brutale: dopo il lockdown il disastro -… - blogtivvu : Mara Venier, cosa pensa davvero di social e influencer - WorksInItalian : Ma Mara Venier, quell'emerita insopportabile pirla, diceva che Salvini 'le faceva sangue'... - FilmNewsItaly : Mara Venier contro gli influencer: 'Alla lunga rompono' - gossipblogit : Mara Venier, ecco cosa pensa di social e influencer -