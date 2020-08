Lucio Presta denuncia: «Il figlio di Paola Perego tra i dj delle feste in Sardegna, ma il suo tampone è in ritardo» (Di martedì 18 agosto 2020) Lucio Presta è scoraggiato per quello che è accaduto al figlio di sua moglie Paola Perego, uno dei dj delle feste in Sardegna dalle quali sono emersi dei casi di positività al coronavirus. Partecipa anche lui a quello che può definirsi il panico nelle chat dei ragazzi di Roma nord. Ce n’erano tantissimi in Sardegna nelle feste a ridosso di Ferragosto, quelle in cui sono stati segnalati casi di coronavirus. Nel mirino ci sono le istituzioni locali che non hanno dato segnali particolarmente efficaci – secondo il racconto dell’agente – rispetto a quanto accaduto a Roma. LEGGI ANCHE > Coronavirus, dalla Sardegna a Roma nord: sono otto i giovani positivi ... Leggi su giornalettismo

