Lividi su tutto il corpo: un bimbo di soli 20 mesi muore a Modica. Fermati la madre e il compagno (Di martedì 18 agosto 2020) Terribile vicenda giunge dalla Sicilia. A Modica, nel ragusano, un bimbo di 20 mesi è morto dopo essere stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, con diversi Lividi sul corpo. La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta e disposto tutti gli accertamenti del caso per fare chiarezza sul caso, mentre la Polizia ha fermato dapprima … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

