Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lione-Bayern Monaco (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo Lipsia-Psg, spazio alla seconda semifinale di questa Champions League tra il Lione di Rudi Garcia e il Bayern Monaco di Flick. 3-5-2 confermato per i francesi che hanno l’infermeria libera con Démbéle pronto a giocare dal primo minuto. In difesa Denayer, Marcelo e Marcal davanti al solito Anthony Lopes. Depay e Toko Ekambi, in attacco mentre sarà Bruno Guimaraes ad agire come playmaker in mezzo al campo. Nel Bayern Monaco, out da tempo il terzino Pavard. Classico 4-2-3-1 per i bavaresi, difesa composta da Kimmich a destra e Alphonso Davies a sinistra; centrali Boateng e Alaba. In attacco senza dubbio spazio a Lewandowski con Perisic, Muller e Gnabry sulla trequarti. Queste le probabili ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Shakhtar - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Shakhtar) Playhitmusic - - ACCAsoftware : ?? Speciale SuperBonus 110%: novità di agosto... ?? Hai perso il webinar SuperBonus 110% live con approfondimenti su… - passione_inter : VIDEO - Inter-Shakhtar Donetsk, ultimissime sulle probabili formazioni: Conte scioglie i dubbi -… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli CALCIOMERCATO NAPOLI - Sulle fasce spunta il nome di Hateboer -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lione-Bayern Monaco alfredopedulla.com Coronavirus, Miozzo (Cts): «Possibili lockdown molto localizzati, non abbassiamo la guardia»

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, è intervenuto ai microfoni di Rai News per fare il punto sulla situazione del coronavirus in Italia. Negli ultimi giorni il governo ...

Parigi val bene una Champions: Neymar&Mbappé al test finale

I dominatori degli ultimi due decenni invece hanno ampiamente scollinato la ... era del calcio mondiale dipenderà anche dalle scelte del 33enne fenomeno seduto sulla panchina del Lipsia.

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, è intervenuto ai microfoni di Rai News per fare il punto sulla situazione del coronavirus in Italia. Negli ultimi giorni il governo ...I dominatori degli ultimi due decenni invece hanno ampiamente scollinato la ... era del calcio mondiale dipenderà anche dalle scelte del 33enne fenomeno seduto sulla panchina del Lipsia.