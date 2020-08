Le Terrazze Live, gli eventi di venerdì 21 e sabato 22: The Dark Zone - Pink Floyd Tribute Band e Antonello Costa (Di martedì 18 agosto 2020) Al Palazzo dei Congress i prosegue la kermesse che sta facendo impazzire la Capitale a suon di musica e risate, 'L e Terrazze Live ', la rassegna, prodotta da AB Management in collaborazione con E20 ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Terrazze Live

Leggo.it

Mercoledì 19 agosto a Terrazze Paradiso di Castellaneta Marina (Ta), si esibirà la cabarettista Debora Villa, nota per le sue esperienze lavorative come monologhista a Zelig, che proporrà lo ...Venerdì 14 agosto alle Terrazze Paradiso di Castellaneta Marina (Ta), si esibirà Dino Paradiso, noto per le sue partecipazioni ai principali format televisivi di cabaret come “Zelig”, “Colorado” e “Ma ...