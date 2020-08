Laura Pausini è in gran forma grazie alla corsa ma anche all’amore (Foto) (Di martedì 18 agosto 2020) La Foto di Ferragosto di Laura Pausini ha mostrato la cantante in tutta la sua forma fisica, ritrovata anche grazie alla corsa ma soprattutto all’amore che dopo 15 anni la lega a Paolo Carta. Lo scatto in piscina, il costume bianco e una follower che commenta: “C’è una bellezza che per me hai addosso solo tu” e non c’è dubbio che sia così. Dopo le vacanze al mare Laura Pausini con Paolo e la figlia hanno scelto la montagna, anche loro le Dolomiti e tra solitudine e passeggiate non è mancata una dichiarazione per lui che le ha cambiato la vita e a cui dice: “Essere innamorati e complici dopo 15 anni. Il mio amore”. Poi ci sono le ... Leggi su ultimenotizieflash

rsptorino : Laura Pausini - Lui Non Sta Con Te - WebradioFinance : Ora in onda Laura Pausini - Frasi a metà su Webradio Finance - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Laura Pausini - Le cose che non mi aspetto - radiolisola : #NowPlaying: Laura Pausini - La solitudine - PauRuniano1994 : pues sencillamente con mi AMOR PLATONICO LAURA PAUSINI .... AVRIL LAVIGNE .... PAULINA RUBIO ... GLORIA TREVI ....… -