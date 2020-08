Io e Te, gaffe Pierluigi Diaco in diretta: costretto a scusarsi (Di martedì 18 agosto 2020) Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te, durante l’anteprima del programma, non si è accorto di essere in diretta: leggero fuori onda, poi le scuse Il bello della diretta. Nella puntata di oggi di Io e Te, il conduttore Pierluigi Diaco è incappato in una piccola gaffe durante l’anticipazione del programma. Dopo l’appuntamento con il Tg1, c’è stata la consueta anticipazione del programma, in cui Diaco e gli ospiti in studio introducono gli spettatori alla puntata. Questa volta però qualcosa è andato storto. Quando la linea è passata agli studi del programma, Diaco non ha realizzato di essere in diretta, rendendosi protagonista di un breve fuori onda. ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : gaffe Pierluigi Pierluigi Diaco, gaffe in diretta: nessuno l’aveva avvertito YouMovies Io e Te, gaffe Pierluigi Diaco in diretta: costretto a scusarsi

Nella puntata di oggi di Io e Te, il conduttore Pierluigi Diaco è incappato in una piccola gaffe durante l’anticipazione del programma. Dopo l’appuntamento con il Tg1, c’è stata la consueta ...

Pierluigi Diaco, gaffe in diretta: nessuno l’aveva avvertito

Attimo di leggero imbarazzo davanti alle telecamere da parte di Pierluigi Diaco che non si accorge di essere in diretta e rimane immobile: la sua reazione. Pierluigi Diaco, Io e te Pierluigi Diaco è ...

Nella puntata di oggi di Io e Te, il conduttore Pierluigi Diaco è incappato in una piccola gaffe durante l’anticipazione del programma. Dopo l’appuntamento con il Tg1, c’è stata la consueta ...Attimo di leggero imbarazzo davanti alle telecamere da parte di Pierluigi Diaco che non si accorge di essere in diretta e rimane immobile: la sua reazione. Pierluigi Diaco, Io e te Pierluigi Diaco è ...