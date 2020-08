Il discorso di Draghi al Meeting di Rimini sa tanto di Quirinale (Di martedì 18 agosto 2020) Non è stato un discorso programmatico e nemmeno un'autocandidatura. È stato molto di più. E' stato (forse) il primo discorso del prossimo Presidente della Repubblica quello con cui Mario Draghi ha aperto il Meeting di Rimini.Un discorso con al centro i giovani ed il loro (in parte anche nostro) futuro:«Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri».Spazio alla cultura, e all'istruzione:«sia l'istruzione a dover guidarci nella ripartenza e nella costruzione del futuro, settore essenziale per la crescita e quindi per tutte le trasformazioni. Bisogna essere vicini ai giovani ... Leggi su panorama

