‘Gf Vip 4’, Serena Enardu sbotta dopo le recenti critiche: “Non ho commesso alcun reato, ma ne ho subiti diversi. Il mio telefono finirà in procura!” (Video) (Di martedì 18 agosto 2020) Non è certo uno dei periodi più sereni, questo, per l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu. La recente partecipazione prima a Temptation Island Vip e poi al Grande Fratello Vip, a causa dei suoi comportamenti nei confronti dell’ormai ex compagno Pago le sono costati numerose critiche e attacchi social, acuitisi negli ultimi giorni a causa di un episodio che lei e la sorella Elga hanno identificato come una semplice situazione gestita con superficialità. L’atto vandalico che però ha visto la macchina di Serena in fiamme è stato decisamente molto grave, ben oltre le accuse, le critiche e le parole pesanti scritte sul web e, proprio per questa ragione, l’ex di Giovanni Conversano, ha sbottato attraverso le storie condivise ... Leggi su isaechia

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Grande Fratello Vip 5 cast, Ludovica Pagani e un ex calciatore dell'Inter... GF VIP 5 NEWS - Annabel75712537 : @TRASHPERSON18 Federica merita di partecipare al gf vip è rimasta nel cuore di tutti unicaaa???????? - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5 cast, Ludovica Pagani e un ex calciatore dell'Inter... GF VIP 5 NEWS - infoitcultura : Il Gf Vip 5 è pronto a partire: ecco i nomi dei concorrenti - zazoomblog : Ludovica Pagani al GF Vip: lei festeggia con un bikini che scatena i follower! - #Ludovica #Pagani #festeggia… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Tutto su: rai Affaritaliani.it