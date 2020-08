Fofana spiega la sua scelta: “Volevo il Lens da molto tempo” (Di martedì 18 agosto 2020) Seko Fofana, ormai ex giocatore dell’Udinese e neo acquisto del Lens, ha spiegato le ragioni della sua scelta al sito ufficiale del club parigino. Come già anticipatovi, determinante è stata la volontà del giocatore di giocare in Francia: “Volevo giocare al Lens da molto tempo. Quando ero ancora giovane ho visto giocatori come Wylan Cyprien firmare qui. Sono rimasto colpito perché La Gaillette era uno dei migliori centri di formazione. Conosco Lens da quel momento”. Fofana è pronto per la nuova avventura: “Sono impaziente perché da quello che mi è stato detto e da quello che ho visto l’atmosfera è eccezionale”. Foto: Lens sito ... Leggi su alfredopedulla

