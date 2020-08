Final Fantasy XIV e il giocatore che entra in partita solamente permangiare 999 uova

Final Fantasy XIV e il giocatore che entra in partita solamente per...mangiare 999 uova (Di martedì 18 agosto 2020) Un giocatore di nome Ross O'Donovan pochi giorni fa si è connesso su Final Fantasy XIV del tutto ignaro degli eventi che sarebbero seguiti. Forse ha effettuato l'accesso come parte del rinnovato interesse per l'MMO che ha accompagnato la nuova patch del gioco e la prova gratuita o forse è stato un giocatore di lunga data.Fatto sta che si è connesso, forse ingenuamente, aspettandosi di giocare a un MMO. Invece, Ross O'Donovan ha trascorso più di un'ora della sua vita a mangiare uova sode digitali. "Mi sono registrato su FFXIV e un tizio mi ha dato 999 uova e mi ha chiesto di mangiarle", ha twittato di sera, dopo aver consumato "solo" 314 uova.Ovviamente con questa stranezza ha raccolto un nutrito gruppo di curiosi, che si sono ... Leggi su eurogamer

