David Silva beffa la Lazio e firma con la Real Sociedad (Di martedì 18 agosto 2020) La Lazio rimane a bocca asciutta e vede sfumare l’acquisto di David Silva che, dopo aver trattato a lungo il suo passaggio in biancoceleste, rescinde con il Manchester City e ritorna in patria firmando con la Real Sociedad. Il club di Lotito, che aveva offerto al fantasista spagnolo un triennale a 10 milioni di euro più bonus, aspettava una risposta entro lunedi ed invece è arrivata la doccia fredda attraverso il comunicato ufficiale della Real Sociedad che ne ufficializzava l’acquisto: “La Real Sociedad ha raggiunto l’accordo con David Silva per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2022. Il giocatore svincolatosi dal Manchester City ... Leggi su sport.periodicodaily

