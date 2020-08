Coronavirus, va in discoteca ma risulta positiva: appello delle Ausl di Parma e Piacenza a 200 persone. Ecco cosa fare (Di martedì 18 agosto 2020) Rientrata da Malta è andata in discoteca la sera tra il 14 e il 15 agosto, ma il giorno dopo ha scoperto di essere positiva. E così è scattato un appello a segnalarsi per effettuare un tampone per il Coronavirus per circa 200 persone, residenti tra il Parmense e il Piacentino, che hanno frequentato la discoteca Il Colle di Alseno ove ha trascorso la serata la ragazza di 20 anni in seguito risultata positiva. Le Ausl di Parma e Piacenza precisano che si tratta di una decisione precauzionale. “Si tratta in tutto di circa 200 persone, alcune residenti nella nostra provincia, altre nel piacentino – spiega Silvia Paglioli, direttore Servizio Igiene e ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Coronavirus, il patron del Papeete: 'Chiudo la discoteca per colpa di un governo di incapaci' - SkyTG24 : Coronavirus, contagio in un locale a Porto Rotondo: sos tra giovani - fattoquotidiano : Coronavirus, in 700 senza mascherina il Nas sospende attività di una discoteca. Il Viminale scrive ai prefetti per… - patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, va in discoteca ma risulta positiva: appello delle Ausl di Parma e Piacenza a 200 persone. Ecco cosa fare… - fattoquotidiano : Coronavirus, va in discoteca ma risulta positiva: appello delle Ausl di Parma e Piacenza a 200 persone. Ecco cosa f… -