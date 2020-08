Coronavirus, Mario Draghi: “Ai giovani bisogna dare di più, privarli del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza” (Di martedì 18 agosto 2020) “Quando la fiducia tornava a consolidarsi e con essa la ripresa economica, siamo stati colpiti ancor più duramente dall’esplosione della pandemia: essa minaccia non solo l’economia, ma anche il tessuto della nostra società così come l’abbiamo finora conosciuta; diffonde incertezza, penalizza l’occupazione, paralizza i consumi e gli investimenti”. A dirlo è Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, al meeting di Rimini 2020 per l’amicizia fra i popoli. L’appello di Draghi: “dare di più ai giovani” Mentre l’opinione pubblica è divisa tra movida sì/movida no e il comportamento dei giovani (talvolta a ragione) viene demonizzato in pubblica piazza, ... Leggi su italiasera

Agenzia_Italia : Draghi: contro il Covid è necessario pragmatismo, dare di più ai giovani - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Oms Europa istituisce una commissione per rivedere i sistemi sanitari: Mario Monti sarà il presidente - SkyTG24 : Coronavirus, Oms Europa: Monti guiderà la super commissione sulle politiche sanitarie - italiaserait : Coronavirus, Mario Draghi: “Ai giovani bisogna dare di più, privarli del futuro è una delle forme più gravi di dise… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: L'ex presidente della Bce Mario Draghi al Meeting di Rimini tesse le lodi della Ue per la gestione della crisi coronavirus… -