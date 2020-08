Caltagirone, si è suicidato in carcere l'uomo accusato di aver ucciso la moglie (Di martedì 18 agosto 2020) commenta Si è tolto la vita nel carcere di Caltagirone , dove era detenuto dal 13 agosto, Giuseppe Randazzo , il ceramista 50enne arrestato per l'uccisione della moglie Caterina Di Stefano , di 46 ... Leggi su tgcom24.mediaset

cesaregiorgian1 : Uxoricidio Caltagirone, il marito di Catya si è suicidato in carcere - ValentinaBoop : RT @VentagliP: #RitrattiDEstate ~ Ceramiche di Caltagirone #VentagliDiParole #17agosto - ValentinaBoop : RT @elle_pn7: ?? Caltagirone, Catania, Sicilia cancelletto_estate2020 - extrabilia1 : RT @VentagliP: #RitrattiDEstate ~ Ceramiche di Caltagirone #VentagliDiParole #17agosto - GDS_it : #Caltagirone, arrestato per l'#omicidio della moglie si suicida in carcere -