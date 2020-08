Belen e Cecilia: Parla la Madre delle Rodriguez! (Di martedì 18 agosto 2020) Mamma Rodriguez ha pubblicato un post molto commovente, facendo riferimento alle pene d’amore che stanno passando in questo periodo le sue due figlie Belen e Cecilia. Il popolo dei social ha apprezzato tanto il gesto di Veronica. Ecco nei dettagli cosa è successo! Brutto periodo per le sorelle Rodriguez, Cecilia e Belen, che nel giro di pochi mesi hanno visto naufragare le rispettive relazioni ed i relativi progetti di vita. E’ noto a tutti che Belen Rodriguez ha chiuso definitivamente i rapporti con Stefano De Martino, suo ex marito e padre del piccolo Santiago, mentre Cecilia Rodriguez si è allontanata da Ignazio Moser, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia se per Belen la storia può essere considerata chiusa ... Leggi su gossipnews.tv

Rosanna86946023 : @CheDonnait Questo ragazzo è molto furbo. Ha sfruttato Cecilia per Belen...è entrato al 100% nello show business e… - blogtivvu : Belen e Cecilia, estate da dimenticare per le sorelle Rodriguez: rottura con Stefano De Martino e Ignazio Moser ??… - blogtivvu : Belen e Cecilia Rodriguez, estate da dimenticare: rottura con Stefano De Martino e Ignazio Moser. - CheDonnait : #IgnazioMoser rompe il silenzio su #CeciliaRodriguez #ignazio #nacho #moser #belen #belenrodriguez - infoitcultura : Belen Rodriguez ha un piccolo difetto: Cecilia Rodriguez lo ha svelato -