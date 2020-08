Barcellona, Abidal licenziato: Messi sarà contento? (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo Quique Setien, fuori anche Eric Abidal. Il direttore sportivo del Barcellona è stato licenziato questo pomeriggio, aumentando la confusione . Era lecito pensare che l'ex difensore del Barça ... Leggi su gazzetta

Il club esprime la propria gratitudine ad Eric Abidal per la professionalità, l’impegno, la dedizione ed il lavoro positivo e attento che ha svolto nei confronti di tutte le persone che compongono la ...In attesa di capire quali siano le reali intenzioni di Lionel Messi, dato come possibile partente, è cominciata la rivoluzione in casa del Barcellona. Eric Abidal lascia ufficialmente la società ...