Ballando con le stelle 2020 e gli abbinamenti maestri-concorrenti (Di martedì 18 agosto 2020) Sabato 12 settembre subito dopo il Tg1 delle ore 20 parte l'edizione 2020 di Ballando con le stelle. Una edizione molto tribolata, vittima anche lei dell'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero, emergenza che tuttora non è terminata e che costringerà ancora i programmi televisivi, Ballando compreso, ad andare in onda in questo autunno con tutte le restrizioni del caso, mancanza del pubblico in studio in primis. Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020 corsa a due per il partner di Alessandra Mussolini Stefano Oradei partner di Barbara Bouchet pubblicato su TVBlog.it 18 agosto 2020 10:44. Leggi su blogo

LeoBanchi : @l_patrizia Che poi, se proprio vuole ballare, potrebbe andare a Ballando con le stelle insieme alla nipotina dell'… - LeoBanchi : @DSantanche Ti stai allenando per andare a BALLANDO CON LE STELLE a trovare la nipotina del testa rapa? - toysblogit : Ballando con le stelle 2020 e gli abbinamenti maestri-concorrenti - EllyPrincy : @DSantanche Se ha così tanta voglia di ballare punti alla nuova edizione di Ballando con le Stelle - Giacometta3 : Chiusura discoteche, Daniela Santanchè protesta ballando: 'Conte difende i clandestini con il Covid'… -