Zaia | «Abbiamo fatto 14mila tamponi in due giorni» Poi l’appello ai vacanzieri | «Siate prudenti»

«Con i tamponi ad accesso diretto ho voluto fare qualcosa di più da un punto di vista organizzativo. Gli accessi diretti hanno funzionato, Abbiamo fatto quasi 14mila tamponi in due giorni. Abbiamo 37 vacanzieri positivi, su 13.866 tamponi». È quanto ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa nella sede della Protezione Civile regionale. «A volte ci si infetta andando in comunità dove non c'è l'attenzione che Abbiamo qui in Veneto», aggiunge. E rivolge un appello ai vacanzieri "ad essere prudenti". Zaia ha inoltre annunciato una campagna

