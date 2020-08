Virtus Entella, Tedino nuovo allenatore (Di lunedì 17 agosto 2020) La Virtus Entella comunica che Bruno Tedino sarà il nuovo allenatore della prima squadra nella prossima stagione sportiva. Un caloroso benvenuto al neo allenatore da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella. L'ex del Palermo ha chiuso la sua ultima stagione in C sulla panchina del Teramo con poca fortuna e prende il posto di Boscaglia che allenerà proprio il club rosanero in C. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

