Violenta bomba d’acqua su Torino, metro allagate e alberi caduti (Di lunedì 17 agosto 2020) Torino. Una Violenta ‘bomba d’acqua’ si é abbattuta nel pomeriggio su Torino provocando forti disagi alla viabilità, allagamenti e temporanei black out. Sui social network alcuni cittadini hanno inoltre segnalato alcuni alberi abbattuti dal temporale. Arpa Piemonte ha comunicato che nella stazione di Torino via della Consolata sono stati registrati 72,8 millimetri d’acqua, mentre nella … L'articolo Violenta bomba d’acqua su Torino, metro allagate e alberi caduti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Violenta bomba

AGI - Agenzia Italia

Nubifragio a Torino: video bomba d’acqua, grandine e allagamenti. La città piemontese sembra Venezia oggi pomeriggio per il maltempo Il maltempo arriva a Torino e nel pomeriggio un violento acquazzone ...Maltempo in Italia. Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Palermo: due morti. ROMA – Maltempo in Italia. Paura a Roma per il crollo di un pino su un’auto in pieno centro, nei pressi di piazza V ...