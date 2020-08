Tunisia e Italia, tensione diplomatica per i continui sbarchi (Di lunedì 17 agosto 2020) Vedere un video in cui a Lampedusa la situazione scoppia e gli extracomunitari si mangiano nelle proprietà altrui dalle capre ai cani e gatti, non fa bene e fa ancor più male sentire che cinque anni fa l’amministrazione aveva promesso qualcosa e poi non è stato fatto nulla. Ci fa tastare il polso a quello che è l’iniquità di un governo che chiede solo ma non è capace minimamente di dare, e il farsi bello in tv con le promesse in giacca e cravatta fa parte della necessità stessa di adottare una materia nella quale alla fine, saranno tutti bocciati. Ci fa stizzire quando un lettore del Giornale di Sicilia afferma che non si capisce questa gente da cosa viene salvata, visto che per loro non esistono guerre da cui scappare e abbandonare i propri familiari; che esistono ambasciate e consolati tunisini in Italia che ... Leggi su ildenaro

La visita del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dell'Interno, Luciana Lamorgese, oggi in Tunisia, sarà l'occasione per consolidare le eccellenti relazioni tra la Tunisia e l'Italia e approfondir ...

