“Sei negro, via dalla spiaggia”: turista romano prende per il collo un 18enne. Denunciato (Di lunedì 17 agosto 2020) “Sei un negro di m…, te ne devi andare”. Un brutto episodio di razzismo, avvenuto sul litorale della Giannella (Grosseto), all’Argentario. Vittima degli insulti è un 18enne d’origine africana, che si trovava in vacanza con una comunità della provincia di Terni della quale è ospite. L’aggressore è un turista romano di 40 anni. I carabinieri hanno fermato l’uomo, che ha confermato l’accaduto ed è stato Denunciato per lesioni personali con l’aggravante dell’odio e della discriminazione razziale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato raggiunto dal 40enne, visibilmente ubriaco, mentre si trovava sulla spiaggia. L’uomo poi avrebbe afferrato il ragazzo per il collo, ... Leggi su tpi

LaStampa : L'aggressore è un quarantenne romano con il corpo ricoperto di tatuaggi inneggianti al Ventennio fascista e una sfi… - repubblica : Argentario, aggressione a sfondo razziale alla Giannella: 'Sei negro, vai via da qui' - LaStampa : Maremma, aggredisce un ragazzo in spiaggia e lo insulta: “Sei negro, vattene”. Turista denunciato - WhisperCar : RT @Stevenpopart: 4.652esimo caso isolato Argentario, aggressione a sfondo razziale alla Giannella: 'Sei negro, vai via da qui' https://t.… - Mirandola59 : RT @LaStampa: L'aggressore è un quarantenne romano con il corpo ricoperto di tatuaggi inneggianti al Ventennio fascista e una sfilza di pre… -

