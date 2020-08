Scream 5: Melissa Barrera nel cast del sequel (Di lunedì 17 agosto 2020) Nel cast di Scream 5 ci sarà anche l'attrice Melissa Barrera che affiancherà le star Courteney Cox e David Arquette. Scream 5 avrà tra i suoi protagonisti l'attrice Melissa Barrera recentemente star del film In The Heights. La produzione dell'atteso sequel ha così annunciato il primo nome che affiancherà sul set le star del franchise horror che ritorneranno nel mondo creato da Wes Craven. Per ora la produzione non ha rivelato nessun dettaglio relativo al ruolo affidato nel quinto capitolo di Scream all'attrice Melissa Barrera. Nel film torneranno Courteney Cox, nel ruolo della reporter Gale Weathers, e David Arquette che sarà ancora Dewey Riley. Nel nuovo ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Scream 5: Melissa Barrera nel cast del sequel - 3cinematographe : #Scream: #MelissaBarrera è il primo volto nuovo del film - perunewsletters : RT @PeruNewsTV: CINE - Melissa Barrera se une al regreso de 'Scream' - UniversidadPe : RT @PeruNewsTV: CINE - Melissa Barrera se une al regreso de 'Scream' - peruenlanoticia : RT @PeruNewsTV: CINE - Melissa Barrera se une al regreso de 'Scream' -

Ultime Notizie dalla rete : Scream Melissa Scream: Melissa Barrera è il primo volto nuovo del film Cinematographe.it - FilmIsNow Scream: Melissa Barrera è il primo volto nuovo del film

In questo nuovo capitolo di Scream sappiamo già che rivedremo sia Courteney Cox che David Arquette. I due attori sono già stati confermati per riprendere i loro ruoli iconici nel nuovissimo film che v ...

Scream 5: Melissa Barrera nel cast del sequel

Nel cast di Scream 5 ci sarà anche l'attrice Melissa Barrera che affiancherà le star Courteney Cox e David Arquette. Scream 5 avrà tra i suoi protagonisti l'attrice Melissa Barrera recentemente star d ...

In questo nuovo capitolo di Scream sappiamo già che rivedremo sia Courteney Cox che David Arquette. I due attori sono già stati confermati per riprendere i loro ruoli iconici nel nuovissimo film che v ...Nel cast di Scream 5 ci sarà anche l'attrice Melissa Barrera che affiancherà le star Courteney Cox e David Arquette. Scream 5 avrà tra i suoi protagonisti l'attrice Melissa Barrera recentemente star d ...