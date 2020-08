Salvini: “governo chiude discoteche ma spalanca i porti” Sgarbi: “non possiamo sco***e” (Di lunedì 17 agosto 2020) Gli sbarchi sono ripresi e purtroppo aumentano i positivi tra i migranti. Si chiudono le discoteche ma non si chiudono i porti, dice Salvini. Chiudono le discoteche almeno fino al 7 settembre e torna l’obbligo di mascherine nei luoghi a ‘rischio assembramento’ dalle 18 alle 6. “Ma non chiudono i porti, anzi li spalancano, è una vergogna” dice Matteo Salvini. Solo il forte vento e il mare agitato avevano rallentato le partenze da Libia e Tunisia, ma nelle ultime 48 ore sono oltre 200 i migranti che hanno raggiunto l’isola di Lampedusa in modo autonomo, a bordo di oltre 10 tra gommoni e barchini. Sono stati tutti trasferiti all’interno dell’hotspost di Contrada Imbriacola dove i numeri tornano quindi a salire. Una ... Leggi su chenews

