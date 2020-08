Napoli, è boom di tamponi: sono tutti cittadini rientrati dall’estero (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – boom di tamponi a Napoli. Oltre 1500 richieste di test per cittadini rientrati dall’estero. A fornire il dato è il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord. Centinaia e centinaia di vacanzieri sono stati già contattati in queste ore per essere sottoposti al tampone nell’arco di cinque giorni. Massima collaborazione e isolamento fino all’esito negativo del tampone per tutelare la salute di parenti e non, evitando così di diffondere il virus ma anche di incorrere in sanzioni. “Faccio un particolare appello ai ragazzi di rientro in Italia dopo una vacanza all’estero – ha detto Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl ... Leggi su anteprima24

Sono già oltre 1.500 le richieste di effettuazione dei tamponi presentate al Dipartimento Prevenzione della Asl Napoli 2 Nord da cittadini residenti sul territorio e di rientro dall'estero.

Campania, caos tamponi per chi torna dall'estero: "Abbiamo più probabilità di essere contagiati qui"

Tamponi a chi rientra dall'estero, caos a Napoli: "Perché i turisti non vengono controllati?" Caos tamponi a Napoli per chi rientra dall'estero: lunghe code, assembramenti, urla e cattiva organizzazio ...

