Minacciano un ragazzo col coltello: 'Dacci il cellulare'. Poi arriva la pattuglia e lo gettano via (Di lunedì 17 agosto 2020) Hanno avvicinato un ragazzo che camminava da solo in via San Francesco da Paola e lo hanno minacciato con un coltello, chiedendo e ottenendo che consegnasse loro il suo telefono cellulare. A due ... Leggi su torinotoday

Pinobrigantedel : Minacciano un ragazzo col coltello: 'Dacci il cellulare'. Poi arriva la pattuglia e lo gettano via - edoludo : RT @il_brigante07: TorinoToday: Minacciano un ragazzo col coltello: 'Dacci il cellulare'. Poi arriva la pattuglia e lo gettano via. https:/… - il_brigante07 : TorinoToday: Minacciano un ragazzo col coltello: 'Dacci il cellulare'. Poi arriva la pattuglia e lo gettano via.… - GragSchildkrote : Ho appena visto un film, la descrizione 'una giovane coppia, insieme da sei anni, arriva alla laurea e inaspettate… -