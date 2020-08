Hellas Verona in ritiro dal 22 agosto: in programma due amichevoli (Di lunedì 17 agosto 2020) Dal 22 agosto al 6 di settembre l’Hellas Verona si radunerà al centro sportivo “Mulin da Coi” di Santa Cristina in Val Gardena. Durante il corso della preparazione per la nuova stagione la squadra di Ivan Juric affronterà due amichevoli a porte chiuse. La prima andrà in scena mercoledì 26 agosto, con orario ancora da definire, contro la Virtus Bolzano, squadra che milita in Serie D. Il secondo test match, invece, si disputerà sabato 29 agosto, con orario da definire, contro l‘FC Sudtirol, club del campionato di Serie C. Leggi su sportface

