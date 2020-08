Guendalina Tavassi esagerata? Perché non l'avete vista sotto: la scollatura molto più giù dell'ombelico... | Guarda (Di lunedì 17 agosto 2020) Post muto, per Guendalina Tavassi, che però sa spiegarsi molto bene utilizzando armi convincenti: le foto. Su Instagram, l'esuberante ex concorrente romana del Grande Fratello 11 (edizione andata in onda tra 2010 e 2011 e vinta dal modello Andrea Hirai Cocco) si concede spesso scatti in deshabillé, complice il caldo di questa strana estate post-Covid. Nell'ultimo, però, la 34enne ha osato, e tanto: il costume sulla carta è intero, ma il gioco di stoffa lascia poco o nulla alla avida immaginazione dei suoi followers maschietti. Il tessuto che ricorda la pelle di un serpente si apre in maniera più che generosa sul décolleté, strabordante, ma soprattutto si apre in una scollatura "oceanica" molto ... Leggi su liberoquotidiano

zazoomblog : Guendalina Tavassi il costume straborda: impossibile contenere le sue forme da urlo - #Guendalina #Tavassi… - gattonero626 : RT @dea_channel: la dea Guendalina Tavassi emerge dalle acque ?????????????? - abcdgcbcm : RT @dea_channel: la dea Guendalina Tavassi emerge dalle acque ?????????????? - mimmo69067777 : RT @dea_channel: la dea Guendalina Tavassi emerge dalle acque ?????????????? - dea_channel : la dea Guendalina Tavassi emerge dalle acque ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi Guendalina Tavassi, il costume straborda: impossibile contenere le sue forme da... CheNews.it Guendalina Tavassi esplosiva al mare: il costume non riesce a contenerla, Instagram in tilt

Guendalina Tavassi esplosiva al mare: il costume è super scollato e non riesce a contenerla, Instagram in tilt per lo scatto mozzafiato pubblicato dall’influencer. Guendalina Tavassi esplosiva al mar ...

Diana Del Bufalo, “Sono proprio fi*a”/ Suggestivo scatto social al tramonto e…

Diana Del Bufalo, “Sono proprio fi*a”. Suggestivo scatto social della 30enne attrice capitolina che poi ironizza: “Anche il tramonto era molto carino”. E la foto diventa virale… Diana Del Bufalo in mo ...

Guendalina Tavassi esplosiva al mare: il costume è super scollato e non riesce a contenerla, Instagram in tilt per lo scatto mozzafiato pubblicato dall’influencer. Guendalina Tavassi esplosiva al mar ...Diana Del Bufalo, “Sono proprio fi*a”. Suggestivo scatto social della 30enne attrice capitolina che poi ironizza: “Anche il tramonto era molto carino”. E la foto diventa virale… Diana Del Bufalo in mo ...