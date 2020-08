Gioele, stanno scavando in un prato: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 17 agosto 2020) Investigatori concentrati in un prato vicino al traliccio dove è stato trovato il corpo senza vita della dj 43enne, scomparsa insieme al figlio dopo un incidente in autostrada. Sembra essere sparito nel nulla il piccolo Gioele, il bambino di quattro anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso 3 agosto. La mamma, Viviana Parisi, è stata ritrovata senza vita sabato 8 e da allora le ricerche del bimbo non sono mai state interrotte. Questa mattina le guardie forestali stanno setacciando in particolare un prato «alla ricerca di indumenti» del piccolo Gioele. Il prato si trova a poca distanza dal traliccio ai piedi del quale è stato trovato il corpo della deejay di 43 anni. Gli inquirenti stanno inoltre visionando ... Leggi su howtodofor

