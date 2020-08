Futuro incerto per Huawei e i suoi utenti: licenza statunitense scaduta (Di lunedì 17 agosto 2020) Futuro incerto per Huawei con la licenza statunitense scaduta il 13 agosto, la società sta monitorando la situazione per decidere come comportarsi.A rischio non solo l’azienda cinese, a fare le spese della guerra commerciale sono anche gli acquirenti presenti, futuri e passati del brand in quanto sono a rischio aggiornamenti di sicurezza e major update.Huawei è l’esempio, unico, di come uno Stato possa influire sul Futuro di una società straniera.Futuro incerto per HuaweiLo scorso anno Donald Trump ha imposto che Huawei finisse nell’elenco delle società con cui gli Stati Uniti non devono in alcun modo intrattenere rapporti commerciali.Un ... Leggi su pantareinews

sportli26181512 : Juve, rebus Dybala: c'è l'idea scambi, le ipotesi: Futuro incerto per Paulo Dybala: non è ancora arrivato,...… - giannifioreGF : Futuro incerto per #Huawei e i suoi utenti: licenza statunitense scaduta: - salvione : Incontro tra Conte e Zhang: il futuro all'Inter è ancora incerto - iviaggidispeedy : Incontro tra Conte e Zhang: il futuro all'Inter è ancora incerto - sportli26181512 : Incontro tra Conte e Zhang: il futuro all'Inter è ancora incerto : Il tecnico ha parlato con il presidente ma non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Futuro incerto Futuro incerto per la fontana di piazza Roma: costi elevati per la riparazione Cremonaoggi Manchester City, Guardiola incerto per il futuro: caccia al sostituto

L’eliminazione del Manchester City in Champions League non ha fatto bene a nessuna delle parti, ne tifosi, ne giocatori, ne tecnico e ne dirigenti. In effetti, secondo quanto riportato dal Sun, il tec ...

Il ko di Musacchio tiene in ostaggio il Milan: rinnovo lontano, cessione difficile. E i piani si complicano...

Restyling difesa. A una settimana dal raduno, il Milan progetta la retroguardia del futuro. Si ripartirà, senza dubbi, da capitan Romagnoli e dalla certezza Kja ...

L’eliminazione del Manchester City in Champions League non ha fatto bene a nessuna delle parti, ne tifosi, ne giocatori, ne tecnico e ne dirigenti. In effetti, secondo quanto riportato dal Sun, il tec ...Restyling difesa. A una settimana dal raduno, il Milan progetta la retroguardia del futuro. Si ripartirà, senza dubbi, da capitan Romagnoli e dalla certezza Kja ...