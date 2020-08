Formula 1, gli esordi di Hamilton e la profezia di Michael Schumacher: così parlava il Kaiser nel 2007 (Di lunedì 17 agosto 2020) Parole profetiche che, se lette adesso, fanno capire quanto Michael Schumacher vedesse lungo e riuscisse a individuare i piloti più talentuosi in circolazione. Peter Fox/Getty ImagesCorreva l’anno 2007 e il Kaiser, appena ritiratosi dopo aver sfiorato l’ottavo titolo mondiale, ammirava dall’esterno un giovanotto inglese, all’esordio in Formula 1. Si trattava di Lewis Hamilton, un pilota che 13 anni dopo avrebbe conquistato in Spagna il 156° podio, superando proprio Schumi in questa statistica. Proprio in occasione di questo traguardo, il canale YouTube della Formula 1 ha riproposto l’intervista del 2007 in cui il tedesco parlava dell’attuale campione del mondo: ... Leggi su sportfair

_Carabinieri_ : Gli allievi #Carabinieri del 139° corso hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nell’Arma, recitando la solenne… - masmas_li : @dan_grossi Ma infatti solo gli scemi pensano che la saga di Fantozzi siano 'film da ridere'. Si ride pure ma la co… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Difficilmente Milenkovic andrà al Napoli, gli azzurri dovranno strappare Reguilòn al Real con la… - calciomercato_m : MERCATO - Ceccarini: 'Difficilmente Milenkovic andrà al Napoli, gli azzurri dovranno strappare Reguilòn al Real con… - juve_magazine : MERCATO - Ceccarini: 'Difficilmente Milenkovic andrà al Napoli, gli azzurri dovranno strappare Reguilòn al Real con… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula gli Il doppio giro del mondo di Raikkonen: ora è il pilota con più km percorsi in Formula 1 La Gazzetta dello Sport Sei monoposto per Lamo Racing

Campione 2019 con Amaury Bonduel nella categoria single-seaters challenge, il Lamo Racing di Laurent Lamolinaire sarà nuovamente presente nella Ultimate Cup e schiererà ben sei monoposto: due Formula ...

Il doppio giro del mondo di Raikkonen: ora è il pilota con più km percorsi in Formula 1

Non è una certo una stagione indimenticabile per Kimi Raikkonen, quella in corso: la sua Alfa Romeo è poco competitiva e nemmeno nel GP di Spagna - chiuso dignitosamente al 14° posto - è riuscito a co ...

Campione 2019 con Amaury Bonduel nella categoria single-seaters challenge, il Lamo Racing di Laurent Lamolinaire sarà nuovamente presente nella Ultimate Cup e schiererà ben sei monoposto: due Formula ...Non è una certo una stagione indimenticabile per Kimi Raikkonen, quella in corso: la sua Alfa Romeo è poco competitiva e nemmeno nel GP di Spagna - chiuso dignitosamente al 14° posto - è riuscito a co ...