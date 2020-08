FINALmente Inter! Conte batti un 5, dominio contro lo Shakhtar: adesso l’ultimo atto contro il Siviglia! (Di lunedì 17 agosto 2020) INTER-Shakhtar – FINALmente Inter! Il club nerazzurro conquista di nuovo una finale, questa volta in Europa League e tiene in alto i colori italiani. La stagione per la squadra di Antonio Conte si conferma sempre più importante, dopo il secondo posto in classifica in campionato è riuscita ad arrivare almeno in finale in una competizione così importante e che negli ultimi anni ha regalato poche soddisfazioni alle squadre di Serie A. L’Inter ha dimostrato di essere superiore dell’avversario, delusione Shakhtar che ha fatto vedere veramente poco nella partita di oggi. Gli ucraini aspettano troppo l’avversario e non provano a recuperare il pallone, i nerazzurri hanno tanto campo e possibilità di far girare il pallone. La partita si ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : FINALmente Inter Van Persie: «Lukaku finalmente felice all’Inter con Conte» – VIDEO Calcio News 24 Lautaro e Lukaku trascinano l'Inter in finale di Europa League: 5-0

Inter-Shakhtar 5-0 La Diretta Doppietta di Lukaku e Lautaro più D'Ambrosio

Partita perfetta dei nerazzuri di Conte, che tornano in finale di una coppa europea dopo dieci anni. Shakhtar travolto 5-0. Notte memorabile per l’Inter, che per la prima volta dal Triplete torna a ...Inter e Shakhtar Donetsk si giocano a Dusseldorf l'accesso alla finalissima di Europa League. Entrambe sono ''rotolate'' nella seconda competizione europea dopo il terzo posto nel proprio girone di Ch ...