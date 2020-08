Dj morta, si cerca ancora Gioele: spunta la pista dell’aggressione di due cani (Di lunedì 17 agosto 2020) Proseguono senza sosta da quattordici giorni consecutivi le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni scomparso lo scorso 3 Agosto con la madre Viviana Parisi, la Dj torinese poi trovata morta cinque giorni dopo nelle campagne di Caronia. La tragica scomparsa della 43enne sta prendendo tutti i contorni di un giallo. Molte le questioni ancora aperte … L'articolo Dj morta, si cerca ancora Gioele: spunta la pista dell’aggressione di due cani Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ElisaGiunchetti : @_SpaceJay___ La punizione giusta visto che è una morta di fame poveraccia in cerca di ospitate TV così. - keepbreathin__ : L'altro ieri è morta una mia amica e ho pianto come una fontana per due giorni, l'unica cosa che mi sono sentita di… - Agenpress : Dj morta. Forse aggredita dai cani. Legale, 'Gioele non è morto nell'incidente' - iltirreno : Si cerca di ricostruire il percorso che avrebbe potuto fare il bambino in una situazione cosi' difficile e pericolo… - loujsoul : @lunastortva Siii ahahaha lui che le dice: mi dispiace sono un uomo sposato. Io morta ahahaha Nel libro le insegna… -