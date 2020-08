Discoteche, il sindacato dei gestori fa ricorso al Tar: chiesta l'"immediata riapertura dei locali" (Di lunedì 17 agosto 2020) I gestori delle Discoteche non ci stanno e prendono provvedimenti contro il decreto che ne ha stabilito la chiusura almeno fino al 7 settembre. Il Silb, sindacato dei locali da ballo, per bocca del suo presidente Maurizio Pasca, ha fatto sapere di essere pronto allo scontro con il governo Conte 2 e per questo presenta ricorso al Tar del Lazio. Intanto domani ci sarà l'incontro con il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli per parlare dei rimborsi. Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 Alla chiusura delle Discoteche e sale da ballo dal 17 agosto è affiancato l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici a rischio assembramento. Pasca, ... Leggi su blogo

