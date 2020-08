Dai falò ai fuochi d'artificio illegali un Ferragosto impegnativo per i controlli (Di lunedì 17 agosto 2020) , Visited 72 times, 72 visits today, Notizie Simili: A Golfo Aranci si parla già della prossima stagione,… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da ... Leggi su galluraoggi

Una spaventosa caduta ha visto coinvolto il campione belga Remco Evenepoel durante il "Giro di Lombardia'', una delle classiche di ciclismo in corso di svolgimento. Evenepoel, 20 anni, si trovava nel ...

Stop a spiagge, feste e falò. Il triste Ferragosto blindato

Sarà un Ferragosto diverso, quello dei tempi del Covid. Sottotono e all'insegna di restrizioni e rinunce. Con un occhio alle ordinanze regionali per orientarsi tra i divieti imposti dalle amministrazi ...

