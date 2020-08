Coronavirus, primo caso positivo ai test a Fiumicino (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - "Individuato ai test che si stanno svolgendo all'Aeroporto di Fiumicino il primo caso positivo. Si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair. Avviato ... Leggi su gazzettadelsud

SkyTG24 : Coronavirus Lazio, primo positivo individuato grazie a test Fiumicino: giovane da Malta - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: La #Cina approva il suo primo #vaccino Sviluppato dalla Società CanSino con l'Accademia medica milita… - SkyTG24 : Coronavirus, la Cina approva il primo vaccino contro Covid-19 - 171822elFranca : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: italiani hanno capito chi lavora da mesi per contenere gli effetti sanitari ed economici negativi pro… - imarkez : RT @blogsicilia: Cina dà il via libera al primo vaccino anti Covid-19 - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primo

Il governo italiano ha annunciato il 16 agosto la chiusura delle discoteche all’aperto – quelle al chiuso non hanno mai riaperto – e ha reso obbligatorio l’obbligo di indossare una mascherina tra le 1 ...VERSILIA. No Mykonos, Ibiza e Formentera? Allora il party era, fino a ieri, in Versilia, con le tante discoteche di tendenza. Che però da oggi sono chiuse, come in tutta Italia, per decisione del gove ...